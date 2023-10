Η Τότεναμ δε σταμάτησε ούτε στο ντέρμπι με τη Φούλαμ, επικράτησε 2-0 εντός έδρας, διατήρησε το αήττητο κι επέστρεψε στην κορυφή της Premier League.

Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η ομάδα του Ποστέκογλου και να μην αφήνει την κορυφή της Premier League. Η Τότεναμ επικράτησε 2-0 εντός έδρας στο ντέρμπι με τη Φούλαμ και βρέθηκε ξανά στο +2 από Σίτι και Άρσεναλ. Αήττητοι οι Spurs αποτυπώνουν στο χορτάρι την εξαιρετική κατάσταση στην οποία βρίσκονται.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν δυνατά στο ματς, πίεσαν, είδαν την κατοχή τους να φτάνει στο 70% και απείλησαν για το γκολ. Αυτό ήρθε στο 36ο λεπτό, όταν από λάθος της αντίπαλης άμυνας, ο Ριτσάρλισον μοίρασε στον Σον και ο Νοτιοκορεάτης με υπέροχο τελείωμα πέτυχε το 1-0. Ηταν το 7ο γκολ του, ωστόσο ο Σον δεν έμεινε εκεί, αφού στο 54΄ έδωσε και την πρώτη ασίστ του στη σεζόν. Ο Μάντισον υποδέχθηκε ιδανικά την μπάλα και διαμόρφωσε το 2-0. Ηταν το τρίτο του τέρμα στη φετινή Premier, έχοντας και πέντε ασίστ. Η Τότεναμ κατέβασε ρυθμό και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός πως η μοναδική καλή στιγμή της Φούλαμ ήρθε στο 84' με ένα σουτ του Χιμένες.

James Maddison this season: three goals, five assists



Heung-min Son this season: seven goals, one assist



Duo pic.twitter.com/gganN6EG6W