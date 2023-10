Συμπαίκτης του Ρονάλντο και του Χάαλαντ «έδωσε» τη Χρυσή Μπάλα στον Μέσι

Στον Λιονέλ Μέσι πρέπει να δοθεί η φετινή Χρυσή Μπάλα σύμφωνα με τον Μπερνάρντο Σίλβα.

Πολλή συζήτηση έχει «σηκώσει» τα τελευταία 24ωρα η είδηση που θέλει τον Λιονέλ Μέσι να ετοιμάζεται να κατακτήσει την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του. Ο Αργεντινός σούπερ σταρ που εκπλήρωσε το μεγάλο του όνειρο στο Κατάρ, σηκώνοντας το Μουντιάλ, θα είναι όπως όλα δείχνουν αυτός που θα σηκώσει στο Παρίσι το μεγαλύτερο ατομικό βραβείο που «κυκλοφορεί».

Μπορεί αρκετοί να είναι αυτοί που κάνουν λόγο για αδικία κατά του Έρλινγκ Χάαλαντ, ωστόσο ο συμπαίκτης του Νορβηγού στη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Πορτογαλία, Μπερνάρντο Σίλβα, δήλωσε ότι θα είναι 100% δίκαιη η επιτυχία του «pulga».

«Αυτά που έκανε ο Μέσι στο Παγκόσμιο ήταν καταπληκτικά. Αξίζει τη Χρυσή Μπάλα», δήλωσε ο Μπερνάρντο Σίλβα, παίρνοντας έτσι θέση σε ένα από τα πιο «καυτά» θέματα των τελευταίων ημερών.

