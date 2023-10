Τα στατιστικά, οι αριθμοί και φυσικά το Κατάρ αποδεικνύουν ότι ο Λιονέλ Μέσι αξίζει την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του.

Έτοιμος να σηκώσει την όγδοη Χρυσή Μπάλα της καριέρας του είναι ο Λιονέλ Μέσι. Σύμφωνα με την καταλανική «sport», ο Αργεντινός σούπερ σταρ ενημερώθηκε τις τελευταίες ώρες από το «France Football» ότι είναι ο μεγάλος νικητής της φετινής Χρυσής Μπάλας, αφήνοντας πίσω του, τον Έρλινγκ Χάαλαντ ο οποίος ήταν ο βασικός του αντίπαλος.

Μια εξέλιξη η οποία έχει «σηκώσει» μεγάλη κουβέντα παγκοσμίως. Αξίζει ή δεν αξίζει ο Λιονέλ Μέσι τη φετινή Χρυσή Μπάλα; Είναι ικανό ένα τουρνουά επτά αναμετρήσεων να δώσει σε κάποιον ποδοσφαιριστή το μεγαλύτερο ατομικό βραβείο που κυκλοφορεί.

Τα νούμερα, τα στατιστικά, οι εμφανίσεις και φυσικά το Κατάρ είναι εδώ για να επαληθεύσουν και να δικαιώσουν τον Μέσι που αναμένεται να γράψει ιστορία σε σχεδόν δύο εβδομάδες στο Παρίσι...

Ο καλύτερος των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων

Ο μεγάλος στόχος της Παρί Σεν Ζερμέν την περασμένη σεζόν, ήταν φυσικά η κατάκτηση του Champions League. Μέσι, Νεϊμάρ και Μπαπέ... έπρεπε να φέρουν στο Παρίσι την κούπα με τα μεγάλα «αυτιά». Ήταν ο στόχος όλου του κλαμπ και αυτό δεν αποτελούσε μυστικό. Ωστόσο για μια ακόμη χρονιά, οι Παριζιάνοι ήταν κατώτεροι των προσδοκιών και αποχαιρέτησαν τον θεσμό από τη φάση των «16», με την Μπάγερν να τους αφήνει εκτός πρόωρα.

Για τον Μέσι ωστόσο, η περσινή σεζόν (και) σε συλλογικό επίπεδο ήταν καλή. Όχι στα επίπεδα που συνήθισε να τον παρακολουθεί ο ποδοσφαιρικός πλανήτης επί ημερών Μπαρτσελόνα, ωστόσο ο «pulga» έκανε τη διαφορά και αυτό αποδεικνύεται από τους αριθμούς.

Σύμφωνα με τα ratings της περασμένης σεζόν, ο Μέσι ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης. Με μέσο όρο 8.28 ανά αγώνα, ο Αργεντινός σταρ ολοκλήρωσε την περασμένη σεζόν πρώτος στη συγκεκριμένη στατιστική κατηγορία, αφήνοντας πίσω του όλα τα υπόλοιπα αστέρια της Ευρώπης, μετρώντας μάλιστα 16 γκολ και 16 ασίστ στο γαλλικό πρωτάθλημα.

🔝 Best rated in Europe's Top 5 Leagues last season - starts only (10+ starts):



1️⃣ Lionel Messi - 8.28

2️⃣ Jeremy Doku - 7.95

3️⃣Antoine Griezmann - 7.91

4️⃣ Kylian Mbappe - 7.87

5️⃣ Neymar - 7.83



💫 Arda Guler's Super Lig rating (7.78) from starts would rank 6th

Πρώτος και σε γκολ+ασίστ χωρίς τα πέναλτι

Εδώ και χρόνια, ο Μέσι έχει αφήσει πίσω του τον «καθαρό» ρόλο του εκτελεστή. Οι μαγικές ικανότητες του «pulga» στο playmaking, ο μοναδικός τρόπος με τον οποίο μονάχα εκείνος βλέπει το γήπεδο και η μεγάλη του ευφυΐα τον μετέτρεψαν στον καλύτερο δημιουργό του πλανήτη τα τελευταία χρόνια.

Οι αριθμοί είναι εδώ απλώς για να το επαληθεύσουν, από το ξεκίνημα της περασμένης σεζόν, έως και σήμερα ο Μέσι έχει τον μεγαλύτερο αριθμό σε γκολ και ασίστ μαζί, εάν βγουν από την εξίσωση και τα πέναλτι τα οποία δεν εκτελούσε στην Παρί.

Σε 54 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με την Παρί Σεν Ζερμέν, την Αργεντινή και την Ίντερ Μαϊάμι, ο Μέσι μετράει 58 γκολ και ασίστ. Μαζί του, με τον ίδιο ακριβώς αριθμό βρίσκεται ο Κίλιαν Μπαπέ, ενώ πιο πίσω με 54 ο Έρλινγκ Χάαλαντ, με τους δύο ποδοσφαιριστές ωστόσο να μετράνε και δύο παιχνίδια περισσότερα.

Statistics without penalties in 2022/23:



🇦🇷 Lionel Messi — 58 G/A in 54 games

🇫🇷 Kylian Mbappé — 58 G/A in 56 games

🇳🇴 Erling Haaland — 54 G/A in 56 games



Easiest Ballon d'Or win at the age of 36. 🐐

Την «υπέγραψε» στο Κατάρ

Δεν έκρυψε ποτέ ότι η κατάκτηση ενός Μουντιάλ ήταν πάντοτε το παιδικό του όνειρο. Παρότι άκουσε τα πάντα και δέχτηκε την απόλυτη κριτική, ο Μέσι κατάφερε να το κάνει και αυτό, «σβήνοντας» κάθε είδους αμφισβήτησης. Πρώτα με την κατάκτηση του Copa America μέσα στο «Μαρακανά». Ο «pulga» έζησε το όνειρο του στα γήπεδα του Κατάρ.

Πήρε στις πλάτες του την Αργεντινή και σήκωσε το Παγκόσμιο Κύπελλο, «σφραγίζοντας» έτσι και την όγδοη Χρυσή Μπάλα. Σε ένα τουρνουά... επτά αναμετρήσεων, ο Μέσι κατάφερε να «τρελάνει» τον ποδοσφαιρικό πλανήτη, ανεβαίνοντας στην κορυφή του κόσμου με την «Αλμπισελέστε».

Lionel Messi Completed Football at 35 🇦🇷🐐

Και εκεί, ήταν ο ποδοσφαιριστής με το μεγαλύτερο rating, ολοκληρώνοντας τη διοργάνωση με 8.25 ανά αγώνα, καθώς κατέκτησε δικαιωματικά και το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή της διοργάνωσης. Το Μουντιάλ από μόνο του και ο τρόπος που το κατέκτησε, είναι αρκετά για να του δώσουν την όγδοη Χρυσή Μπάλα που θα σηκώσει στο Παρίσι την τελευταία ημέρα του Οκτώβρη.

🇦🇷 Lionel Messi's 2022/23 campaign:



🥇 Highest rated player in Europe's top 5 leagues (8.28)

🥇 Highest rated player at the 2022 World Cup (8.25)

⭐️ Most WS POTM awards (16)

🏆 World Cup winner

⚽️ 28 goals

🅰️ 23 assists



👏 The Argentine has won the 2023 Ballon d'Or, per reports