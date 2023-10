Ο Σεΐχης Τζάσιμ απέτυχε στις προσπάθειές του να αγοράσει τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά σύμφωνα με τη «Mirror» μπορεί τώρα να στρέψει το ενδιαφέρον του στην εξαγορά άλλης ομάδας της Premier League.

Ο Σεΐχης του Κατάρ Τζάσιμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, σχεδιάζει την επόμενη επιχειρηματική του κίνηση αφού αποχώρησε από τη διαδικασία αγοράς της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο ισχυρός άνδρας από το Κράτος του Κόλπου απέσυρε το ενδιαφέρον του να αγοράσει τη Γιουνάιτεντ, αλλά ενδεχομένως να ξεκινήσει συνομιλίες για την εξαγορά άλλης ομάδας της Premier League.

Θυμίζουμε ότι ο Σεΐχης ήταν ένας από τους δύο επικρατέστερους αγοραστές των «Κόκκινων Διαβόλων» μαζί με τον Σιρ Τζιμ Ράτκλιφ αφού η οικογένεια Γκλέιζερ άνοιξε τη διαδικασία τον Νοέμβριο του περασμένου έτους. Ο Ράτκλιφ είναι πλέον έτοιμος να αγοράσει το 25% του συλλόγου – με μακροπρόθεσμη προοπτική για την πλήρη εξαγορά του.

Το διοικητικό συμβούλιο της Γιουνάιτεντ θα ψηφίσει για την επικύρωση της επένδυσης από τον Ράτκλιφ, τον πλουσιότερο άνθρωπο της Βρετανίας, αυτή την εβδομάδα – μια κίνηση που θα τον δει να γίνει ο μεγαλύτερος μεμονωμένος μέτοχος του συλλόγου καθώς θέλει να αναλάβει τον έλεγχο των αθλητικών αποφάσεων. Ωστόσο, το επόμενο βήμα του Σεΐχη Τζασίμ παραμένει ασαφές, αν και πιστεύεται ότι θέλει να επενδύσει στην Premier League με τη «Mirror» να βάζει στο κάδρο την Τότεναμ.

Η Qatar Sports Investments (QSI) του Αλ Κελαϊφί– η οποία κατέχει την Παρί Σεν Ζερμέν από το 2011 – ελπίζει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό της με μειοψηφικές επενδύσεις σε πολλούς συλλόγους. Νωρίτερα φέτος, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τότεναμ Ντάνιελ Λέβι για να μιλήσει για πιθανές επενδύσεις στον σύλλογο. Αν και η QSI μπορεί να μην επενδύσει στους Σπερς, είναι πιθανό μια κοινοπραξία με επικεφαλής τον Τζασίμ να κινηθεί για να αγοράσει τον σύλλογο!

