Το back to back έκανε όσον αφορά το βραβείο του προπονητή του μήνα στην Premier League ο Άγγελος Ποστέκογλου, πετυχαίνοντας κάτι που μέχρι στιγμής δεν είχε πετύχει κανένας συνάδελφός του.

Το περίφημο... Angeball σαρώνει στην Αγγλία! Ο λόγος φυσικά για το επιθετικό ποδόσφαιρο του Άγγελου Ποστέκογλου που μέσα σε λίγους μήνες έχει μεταμορφώσει την Τότεναμ, ακόμα και μετά την αποχώρηση του Χάρι Κέιν για την Μπάγερν.

Οι Σπερς μετά από οκτώ αγωνιστικές στην Premier League παραμένουν αήττητοι ενώ μετά και το «διπλό» κόντρα στη Λούτον πάτησαν στην κορυφή της βαθμολογίας με 20 βαθμούς, όσους έχει και η 2η Άρσεναλ.

Back-to-back @BarclaysFooty Manager of the Month awards for Ange Postecoglou 👏#PLAwards pic.twitter.com/8ucxWU4Kar