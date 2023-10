Περισσότερες «καθαρές» ευκαιρίες από κάθε άλλον ποδοσφαιριστή έχει χάσει ο Έρλινγκ Χάαλαντ φέτος στην Premier League.

Παρότι βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ της Premier League, έχοντας σκοράρει οκτώ φορές, ο Έρλινγκ Χάαλαντ δεν βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση τη δεδομένη στιγμή.

Ο Νορβηγός διανύει μια... κακή περίοδο για τα δικά του δεδομένα, κάτι που αποδείχθηκε και στο τελευταίο ντέρμπι με την Άρσεναλ, καθώς ο Γουίλιαμ Σαλιμπά κατάφερε να «σβήσει» εντελώς τον 23χρονο επιθετικό.

Τα στατιστικά ωστόσο δείχνουν μια μεγαλύτερη εικόνα. Πιο συγκεκριμένα, ο Χάαλαντ είναι αυτή τη στιγμή ο ποδοσφαιριστής που έχει χάσει τις περισσότερες «καθαρές» ευκαιρίες σε όλο το πρωτάθλημα, έχοντας αστοχήσει σε εννιά διαφορετικές περιπτώσεις, όπου θα «έπρεπε» να είχε σκοράρει.

😖 Erling Haaland has missed more big chances (9) than any other player in the Premier League this season pic.twitter.com/Wm6swJoTxK