Ανακοίνωση για τις ρατσιστικές επιθέσεις που δέχθηκε ο Ντέστινι Ουντότζι εξέδωσε η Τότεναμ, τονίζοντας πως θα πάρει μέτρα εναντίον των δραστών.

Θύμα ρατσιστικής επίθεσης έπεσε ο Ντέστινι Ουντότζι μετά την αναμέτρηση της Τότεναμ με τη Λίβερπουλ.

Ο Ιταλός αριστερός μπακ των Spurs δέχθηκε σωρεία ρατσιστικών μηνυμάτων στα social media μετά το φινάλε του αγώνα, γεγονός που ανάγκασε την Τότεναμ να εκδώσει ανακοίνωση και να καταδικάσει τέτοιες συμπεριφορές προς τον ποδοσφαιριστή της.

Οι Λονδρέζοι μάλιστα τόνισαν μεταξύ άλλων πως θα συνεργαστούν με την Premier League για να ταυτοποιήσουν τους δράστες και να παρθούν μέτρα εναντίον τους.

«Είμαστε αηδιασμένοι με τα ρατσιστικά μηνύματα που δέχθηκε ο Ντέστινι Ουντότζι στα social media μετά το Σαββατιάτικο ματς απέναντι στη Λίβερπουλ.

Θα συνεργαστούμε με την Premier League και όπου είναι δυνατό θα πάρουμε μέτρα απέναντι σε κάθε άτομο που μπορούμε να αναγνωρίσουμε. Είμαστε δίπλα σου Ντέστινι» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

We are disgusted at the racist messages directed towards Destiny Udogie on social media following Saturday’s game against Liverpool.



We will work with the Premier League and, where possible, take action against any individual we are able to identify.



We stand with you… pic.twitter.com/aJxcnelfZX