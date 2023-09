Ποστέκογλου: «Μικρός είχα αφίσα της Λίβερπουλ, o Κλοπ άλλαξε την Premier League»

Ο Άγγελος Ποστέκογλου μίλησε ενόψει της αναμέτρησης της Τότεναμ με τη Λίβερπουλ, αποκάλυψε τη συμπάθεια που είχε για τους Reds όταν ήταν παιδί και αποθέωσε τον Γιούργκεν Κλοπ.

To μεγάλο ματς της Τότεναμ με τη Λίβερπουλ ξεχωρίζει από το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής της Premier League. Ο καλύτερος προπονητής του Αυγούστου στο κυρυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, Άγγελος Ποστέκογλου, μίλησε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου και αποκάλυψε τη συμπάθεια που είχε για τους Reds όταν ήταν παιδί, ενώ αποθέωσε τον Γιούργκεν Κλοπ για την επιρροή του στην Premiership.

«Συνήθιζα να έχω πόστερ της Λίβερπουλ αλλά τα πράγματα αλλάζουν. Συνήθιζα να βλέπω επίσης τη σειρά Happy Days αλλά δεν έχω πια πόστερ του Fonz.

Από τότε που ο Γιούργκεν ήρθε στην Premier League, το τέμπο και η ένταση με την οποία παίζουν με ή χωρίς τη μπάλα είναι σε άλλο επίπεδο. Η Premier League ήταν ήδη πρωτάθλημα με υψηλό τέμπο αλλά το πήγαν σε άλλο επίπεδο. Μερικές φορές φαινόταν όλο αυτό χαοτικό, αλλά μπορούσες να δεις πως υπήρχε ένα πλάνο.

Παρακολουθούσα την Ντόρτμουντ του Κλοπ επειδή ήμουν προπονητής της εθνικής Αυστραλίας και ένας από τους τερματοφύλακές μας ήταν εκεί, τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Μπορούσες να το δεις από τότε, έπαιζαν με παρόμοιο τρόπο», ανέφερε ο Ελληνοαυστραλός κόουτς, ο οποίος επίσης μίλησε για το προσωνύμιο «πατέρας» που του έχουν δώσει οι ποδοσφαιριστές του.

🗣️ "I used to love Happy Days back then too, I don't have posters of Fonzie on my wall either."



Ange Postecoglou on being a Liverpool fan growing up and having posters on his bedroom wall 🔴 pic.twitter.com/woLrZBpoqg