Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Τσέλσι και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ παρακολουθούν την περίπτωση του 17χρονου Λοράν της Φλαμένγκο, που έχει ρήτρα ύψους 50 εκατ. ευρώ.

Η Τσέλσι συνεχίζει το «σαφάρι» της στα ταλέντα της Νότιας Αμερικής, όμως αυτή τη φορά βρίσκει ανταγωνισμό από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο λόγος για την περίπτωση του Λοράν, του 17χρονου επιθετικού μέσου της Φλαμένγκο.

Ο νεαρός Βραζιλιάνος έκανε φέτος τις πρώτες του συμμετοχές με την μεγάλη ομάδα της «Μενγκάο», τέσσερις τον αριθμό, με την οποία δεσμεύεται με συμβόλαιο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 ενώ έχει υπάρξει ήδη διεθνής και με την Κ16 της εθνικής Βραζιλίας.

Μάλιστα, η ρήτρα αποδέσμευσης που προβλέπεται για κείνον στο υπάρχον συμβόλαιό του φτάνει ήδη τα 50 εκατ. ευρώ ενώ εκπρόσωπός του είναι η εταιρεία Roc Nation Sports Brazil του JayZ, που έχει στο πελατολόγιό της παίκτες όπως οι Πακετά, Βινίσιους, Μαρτινέλι, Έντρικ. Σίγουρα θα κυνηγήσει ένα deal με μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα σύντομα και για κείνον, αφού οι «μνηστήρες» έχουν ήδη αρχίσει να εμφανίζονται.

