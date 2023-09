Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Αντονι επέστρεψε στις προπονήσεις και θα είναι και πάλι διαθέσιμος να επιλεγεί από τον Τεν Χαγκ, όπως ανακοίνωσε ο σύλλογος.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έθεσε τον Άντονι σε αναγκαστική -μετ΄αποδοχών- άδεια νωρίτερα αυτό το μήνα, ώστε να μπορέσει να επικεντρωθεί στην αποκατάσταση του ονόματός του, αφού αρνήθηκε τις κατηγορίες τριών γυναικών ότι τους επιτέθηκε.

Ο Βραζιλιάνος επέστρεψε στο Ηνωμένο Βασίλειο το βράδυ της Τρίτης, αφού επιβεβαίωσε με την αστυνομία στο Σάο Πάολο ότι του επιτρέπεται να φύγει από τη χώρα, και στη συνέχεια συναντήθηκε οικειοθελώς με την αστυνομία του Μάντσεστερ την Πέμπτη.

Όπως εξυπακούεται δεν συνελήφθη, ούτε τέθηκε υπό κράτηση, στο τέλος της συνάντησής του με τις Αρχές και του επετράπη να επιστρέψει στο σπίτι του χωρίς περιορισμούς.

Η Γιουνάιτεντ πιστεύει ότι ο Αντονί έχει παράσχει αρκετά στοιχεία που υποστηρίζουν την αθωότητά του και έχει πλέον δώσει άδεια στον 23χρονο να επιστρέψει στα καθήκοντα της πρώτης ομάδας.

Ωστόσο, δεν θα προπονηθεί στο Κάρινγκτον την Παρασκευή (29/09) και δεν θα συμμετάσχει στο παιχνίδι της Κρίσταλ Πάλας στο Ολντ Τράφορντ το Σάββατο.

Η Γιουνάιτεντ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι η κατάσταση του Άντονι «θα παραμείνει υπό εξέταση εν αναμονή περαιτέρω εξελίξεων στην υπόθεση».

Η ανακοίνωση αναφέρει: «Από τότε που διατυπώθηκαν για πρώτη φορά οι ισχυρισμοί τον Ιούνιο, ο Άντονι έχει συνεργαστεί με τις έρευνες της αστυνομίας τόσο στη Βραζιλία όσο και στο Ηνωμένο Βασίλειο και συνεχίζει να το κάνει. Ως εργοδότης του Άντονι, η Μάντεστερ Γιουνάιτεντ αποφάσισε ότι θα συνεχίσει τις προπονήσεις στο Κάρινγκτον και θα είναι διαθέσιμος για επιλογή, ενώ οι αστυνομικές έρευνες συνεχίζονται. Αυτό θα επανεξεταστεί εν αναμονή περαιτέρω εξελίξεων στην υπόθεση. Ως σύλλογος καταδικάζουμε τις πράξεις βίας και κακοποίησης. Αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας όλων όσων εμπλέκονται σε αυτή την κατάσταση και αναγνωρίζουμε τον αντίκτυπο που έχουν αυτές οι κατηγορίες στους επιζώντες της κακοποίησης».

