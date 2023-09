Το συμβόλαιο του Χάρι Κέιν με την Μπάγερν Μονάχου «περιλαμβάνει ρήτρα εξαγοράς», είπε ο πρόεδρος της Τότεναμ Ντάνιελ Λέβι σε φόρουμ οπαδών των Σπερς.

Ο αρχηγός της Αγγλίας Χάρι Κέιν εντάχθηκε στην Μπάγερν Μονάχου από την Τότεναμ αυτό το καλοκαίρι σε μια μεταγραφή αξίας άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόφαση του πολύπειρου επιθετικού να αφήσει την Αγγλία και τους Σπερς ήταν ένα από τα μεγάλα μεταγραφικά μπαμ αφού σήμανε το τέλος σε μια 19χρονη συνεργασία του 30χρονου με την ομάδα του βόρειου Λονδίνου.

Ο πρόεδρος του club Ντάνιελ Λέβι, μιλώντας σε φόρουμ οπαδών για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια, ρωτήθηκε για τη συμφωνία του Κέιν με τους Βαυαρούς και την πιθανή επιστροφή του επιθετικού στους Σπερς και επιβεβαίωσε ότι η ομάδα της Premier League διατηρεί ρήτρα εξαγοράς ως μέρος της συμφωνίας!

Tottenham chairman Daniel Levy has confirmed the existence of a buyback clause for Harry Kane.#THFC



