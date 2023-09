Ισοπαλία στο City Ground, μιας και η Νότιγχαμ δεν μπόρεσε να υπερκεράσει το εμπόδιο της Μπέρνλι (1-1). Γκολάρα ο Χάντσον - Οντόι

O Καλούμ Χάντσον – Οντόι σκόραρε στο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Νότιγχαμ, ωστόσο οι Reds δεν μπόρεσαν να περάσουν το εμπόδιο της Μπέρνλι, αφού έμειναν στο 1-1. Ηταν ο πρώτος βαθμός για τους φιλοξενούμενους, στην 8η θέση βρέθηκε η Φόρεστ.

Η Μπέρνλι στο 41ο λεπτό άνοιξε το σκορ, όταν ο Κολεόσο έκανε το γύρισμα, ο Φόστερ δεν κατάφερε να σκοράρει, αλλά ο Αμντούνι με υπέροχο σουτ έβαλε μπροστά τους «clarets». Η Φόρεστ κατάφερε να βρει γκολ ισοφάρισης με τον Χάντσον – Οντόι. Στο 61ο λεπτό με τρομερό δεξί σουτ από τα όρια της περιοχής έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Η Νότιγχαμ πίεσε, είχε τις στιγμές της, όμως δεν κατάφερε να σκοράρει. Η Μπέρνλι στο 75ο λεπτό σκόραρε με τον Φόστερ, όμως το γκολ ακυρώθηκε σωστά, μιας και η μπάλα είχε βρει στο χέρι του Μπεργκ στην αρχή της φάσης.



CALLUM HUDSON-ODOI WITH AN ABSOLUTE GOLAZO FOR THE EQUALIZER!!!!pic.twitter.com/8ITeGL6ii6