Σύμφωνα με τους «Times», η συμφωνία για την πώληση της Έβερτον στην αμερικανική εταιρεία 777 Partners υπεγράφη σήμερα.

Η Έβερτον φαίνεται πως γυρνάει σελίδα ιδιοκτησιακά, αφού ο νυν ιδιοκτήτης της, ο Ιρανός Φαρχάντ Μοσίρι υπέγραψε τη συμφωνία για την πώληση του 94,1% των μετοχών της στην αμερικανική 777 Partners.Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τελευταίο τετράμηνο του 2023 και μένει μόνο να εγκριθεί από την αρμόδια επιτροπή της Premier League.

Η 777 Partners έχει ακόμη στην κατοχή της το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Τζένοα, της Σταντάρ Λιέγης, της Χέρτα Βερολίνου, του Ερυθρού Αστέρας (της Γαλλίας) και της Βάσκο Ντα Γκάμα και μικρότερα μερίδια στις Σεβίλλη και Μέλμπουρν Βίκτορι.

Υπενθυμίζουμε πως για τα «ζαχαρωτά» βρίσκεται εν εξελίξει η κατασκευή του νέου τους γηπέδου στο Μπράμλεϊ Ντοκ.

Farhad Moshiri has signed an agreement to sell his 94.1pc stake in Everton to US investment firm 777 Partners. The transaction is expected to be finalised in fourth quarter of 2023 and is subject to regulatory approval. More @TimesSport