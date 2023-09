Ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αντονί Μαρσιάλ, αποχώρησε από το προπονητικό της γήπεδο μετά από μόλις τέσσερα λεπτά το πρωί της Πέμπτης (14/09).

Ο Γάλλος διεθνής Αντονί Μαρσιάλ εθεάθη να φτάνει στο προπονητικό κέντρο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στο Κάρινγκτον με τη Mercedes του στις 8.55 π.μ., αλλά στη συνέχεια βγήκε αμεσως μετά στις 8.59 π.μ. Ο Μαρσιάλ είχε μπερδέψει την ώρα προπόνησης.

Οι ώρες έναρξης των προπονήσεων στη Γιουνάιτεντ ποικίλλουν. Την Πέμπτη, για παράδειγμα, οι παίκτες άρχισαν να φτάνουν περίπου από τις 11.30 π.μ. Ο Έρικ τεν Χαγκ προετοιμάζει τους παίκτες του για την επιστροφή του Σαββάτου στην Premier League και το ματς κόντρα στην Μπράιτον στο «Ολντ Τράφορντ».

Ο 27χρονος πάντως ξεκίνησε τους δύο τελευταίους αγώνες της Γιουνάιτεντ -τη νίκη με 3-2 επί της Νότιγχαμ Φόρεστ και την ήττα 3-1 από την Άρσεναλ- πριν από τη διεθνή διακοπή. Στον αγώνα με την Άρσεναλ, αντικαταστάθηκε με το νέο απόκτημα των «Κόκκινων Διαβόλων» Ράσμους Χόιλουντ, ο οποίος αναμένεται να πάρει τη θέση του όταν είναι πλήρως έτοιμος.

Όσον αφορά στην ομάδα, το σύνολο του Τεν Χαγκ πρέπει να επιστρέψει στις νίκες μετά τη δεύτερη ήττα σε τέσσερα παιχνίδια στο «Emirates».

