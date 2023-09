Ο κεντρικός αμυντικός της Αγγλίας, Χάρι Μαγκουάιρ, έχει γίνει στόχος υβριστικών σχολίων εν μέσω μιας δύσκολης περιόδου στον αγωνιστικό χώρο για τον σταρ της Γιουνάιτεντ σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο.

Η μητέρα του Χάρι Μαγκουάιρ, Ζόι, εξέδωσε μια δήλωση ως απάντηση στην επίθεση που έχει δεχθεί ο κεντρικός αμυντικός της Αγγλίας και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ο έμπειρος στόπερ δυσκολεύεται να παίξει σε επίπεδο συλλόγων, αλλά συμμετείχε και στους δύο αγώνες της Αγγλίας στην πρόσφατη διεθνή διακοπή. Στη νίκη με 3-1 στη Σκωτία, όμως, δέχτηκε ύβρεις και χλευασμό από ορισμένα άτομα, τόσο πριν όσο και μετά από το αυτογκόλ που πέτυχε. Ο προπονητής της Αγγλίας, Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, υπερασπίστηκε τον 30χρονο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, απέναντι στους επικριτές του. Ο τερματοφύλακας των «Τριών Λιονταριών» Άαρον Ράμσντεϊλ, βγήκε επίσης μπροστά και τώρα είναι η σειρά της μητέρας του που πρόσθεσε τη φωνή της στη δική τους.

«Ως μαμά που βλέπει το επίπεδο των αρνητικών και υβριστικών σχολίων που οποία λαμβάνει ο γιος μου από κάποιους θαυμαστές, ειδήμονες και τα μέσα ενημέρωσης είναι επαίσχυντο και εντελώς απαράδεκτο σε οποιοδήποτε κοινωνικό επίπεδο, πόσο μάλλον για κάποιον που εργάζεται τόσο σκληρά για σύλλογο και χώρα», αρχίζει η δήλωση η οποία αναρτήθηκε στο Instagram.

«Ήμουν εκεί στην κερκίδα ως συνήθως, δεν είναι αποδεκτό αυτό που έχει δημιουργηθεί, πάνω από το τίποτα. Καταλαβαίνω ότι στον κόσμο του ποδοσφαίρου υπάρχουν σκαμπανεβάσματα, θετικά και αρνητικά, αλλά αυτό που λαμβάνει ο Χάρι έχει ξεπεράσει πολύ το ποδόσφαιρο. Για μένα δεν είναι εντάξει το να τον βλέπω να περνάει αυτό που περνάει. Δεν θα ήθελα να δω άλλους γονείς ή παίκτες να περνούν από αυτό στο μέλλον, ειδικά τα νεαρά αγόρια και κορίτσια που το κάνουν αυτό (σ.σ. τη δημόσια χλεύη) σήμερα. Ο Χάρι έχει τεράστια καρδιά και είναι καλό που είναι ψυχικά δυνατός και μπορεί να το χειριστεί όπως άλλοι μπορεί να μην μπορέσουν. Εύχομαι τέτοιου είδους κακοποίηση σε κανέναν!»

“As a mum, seeing the level of negative and abusive comments in which is receiving from some fans, pundits and the media is disgraceful and totally unacceptable to any walk of life never mind someone who works his socks off for club and country”.… pic.twitter.com/N4Omejo6VZ