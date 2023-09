Στη δημοσιότητα βγήκαν ορισμένες συνομιλίες των διαιτητών και του VAR που αφορούσαν αμφιλεγόμενες αποφάσεις, με τον επικεφαλής της PGMOL, Χάουαρντ Γουέμπ, να παραδέχεται πως υπήρξαν σοβαρά λάθη στα Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Γουλβς και Μάντσεστερ Σίτι - Φούλαμ.

Η σεζόν καλά καλά δεν έχει μπει στην Αγγλία, αλλά η γκρίνια για τη διαιτησία ήδη έχει αρχίσει. Σε μια προσπάθεια επεξήγησης των όποιων αμφιλεγόμενων αποφάσεων, η PGMOL, η ένωση διαιτητών, συνεργάστηκε με το Skysports και συνομιλίες των ρέφερι με το VAR είδαν το φως της δημοσιότητας μέσω της εκπομπής «Match Officials Mic'd Up».

The VAR audio from the penalty decision Wolves didn’t get when Onana fouled Sasa...



VAR: "I think because the Wolves player (Kalajdzic) doesn't win the ball. Dawson heads it."



Assistant VAR: "Dawson clearly wins the head."



VAR: "Yeah and therefore it's a normal collision…