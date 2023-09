Σύμφωνα με δημοσιεύματα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξετάζει το ενδεχόμενο να αφήσει εκτός ομάδας τον Άντονι μετά τις τελευταίες καταγγελίες της πρώην κοπέλας του.

Λίγα 24ωρα μετά την ολοκλήρωση της μεταγραφικής περιόδου προέκυψε ζήτημα Άντονι στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μετά από νέες καταγγελίες της πρώην συντρόφου του, Γκαμπριέλα Καβαλίν, η οποία του έκανε μήνυση για απειλές, σωματική και ψυχολογική βία η Ομοσπονδία της Βραζιλίας τον άφησε εκτός εθνικής και ανάλογες σκέψεις γίνονται και από τους Κόκκινους Διαβόλους.

Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα η Γιουνάιτεντ δέχεται πιέσεις για να αφήσει τον 23χρονο εξτρέμ εκτός ομάδας! Με άλλα λόγια να πράξουν ανάλογα με την περίπτωση του Μέισον Γκρίνγουντ.

Θυμίζουμε πως οι Διάβολοι αγόρασαν τον Βραζιλιάνο από τον Άγιαξ το περασμένο καλοκαίρι αντί 95 εκατομμυρίων ευρώ και αποτελούσε επιλογή του Έρικ Τεν Χαγκ. Ο Άντονι έχει συμβόλαιο έως το 2027.

🚨 Manchester United are under pressure to drop Antony after Brazil withdrew the footballer from their squad following serious allegations of physical assault and the claim that the player threatened to kill his ex-partner and attacked her with a glass.



(Source: @guardian) pic.twitter.com/abJYrsPoq5