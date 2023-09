Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την μεταγραφή του διεθνή Ολλανδού χαφ Ράιαν Γκράφενμπερχ. Στα 45 εκατομμύρια ευρώ το «deal» με την Μπάγερν.

Μετά τους ΜακΆλιστερ, Σομποσλάι και Έντο η Λίβερπουλ ανακοίνωσε την τέταρτη κίνηση της στη μεσάια γραμμή. Οι Reds στην «deadline day» των μεταγραφών έβαλαν το... κερασάκι με την απόκτηση του Ράιαν Γκράφενμπερχ. Ο διεθνής Ολλανδός χαφ μετακόμισε στην Premier League μετά από ένα χρόνο στην Μπάγερν Μονάχου και οι Βαυαροί έβαλαν στα ταμεία τους 40 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το deal περιλαμβάνει και μπόνους ύψους πέντε εκατομμυρίων ευρώ.

O 21χρονος μέσος αγωνίζεται κυρίως ως «οκτάρι» και φαίνεται πως ο Κλοπ σκοπεύει να τον μετατρέψει σε «εξάρι». Ο Γκράφενμπερχ υπέγραψε πολυετές συμβόλαιο και θα πιάσει άμεσα δουλειά υπό τις οδηγίες του Γερμανού τεχνικού.

We have completed the signing of midfielder Ryan Gravenberch from Bayern Munich on a long-term contract, subject to a work permit. 🙌