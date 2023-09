Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κατέληξε σε οριστική συμφωνία με την Φιορεντίνα για τον δανεισμό του διεθνή Μαροκινού μέσου, Σοφιάν Άμραμπατ, με το «deal» να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς.

Ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια «σίριαλ» της μεταγραφικής περιόδου φτάνει στο τέλος του. Ο Σοφιάν Άμραμπατ ήταν ο εκλεκτός του Έρικ Τεν Χαγκ για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και πλέον υπάρχει συμφωνία με τη Φιορεντίνα.

Άνθρωποι των Κόκκινων Διαβόλων πήγαν στο Φλωρεντία για να «τρέξουν» την υπόθεση και έδωσαν τα χέρια με τους Βιόλα για μονοετή δανεισμό, με ενοίκιο 10 εκατομμύρια ευρώ συν οψιόν αγοράς ύψους 20+5 εκατομμύρια ευρώ. Ο διεθνής Μαροκινός χαφ πέρασε τα ιατρικά του στην Ιταλία και θα ανακοινωθεί άμεσα.

Την προηγούμενη σεζόν ο αδελφός του εξτρέμ της ΑΕΚ, Νόρντιν Άμραμπατ, μέτρησε 49 συμμετοχές και έδωσε μια ασίστ, ενώ έκανε φανταστικές εμφανίσεις με την εθνική του ομάδα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Κατάρ.

