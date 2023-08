Η Νότιγχαμ Φόρεστ έγινε η ομάδα που έκανε το πιο γρήγορο 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε αγώνα Premier League.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ μπήκε ιδανικά στο παιχνίδι με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο «Ολντ Τράφορντ». Για την ακρίβεια καμία ομάδα δεν έχει ξεκινήσει πιο «δυνατά» κόντρα στους Κόκκινους Διαβόλους στην Premier League!

O Αβονίγι άνοιξε το σκορ μόλις στο 2' και στο 3:47 ο Μπολί διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδας του. Καμία ομάδα δεν έχει προηγηθεί γρηγορότερα επί της Γιουνάιτεντ με 2-0 σε ένα ματς πρωταθλήματος.

03:47 - It took just 3 minutes and 47 seconds for Nottingham Forest to take a 2-0 lead against Manchester United, the earliest the Red Devils have ever trailed by two goals in a Premier League game. Shock. pic.twitter.com/LsCcRT1fiP