Καϊσέδο, Λάβια και πολλές ακόμα πανάκριβες μεταγραφές με τις... ευλογίες του Τοντ Μπόελι! Πώς η Τσέλσι βρήκε ένα παραθυράκι, το οποίο πριν κλείσει επέτρεψε αδιανόητες «σπατάλες» με πλάνο αποπληρωμής πολλών ετών.

Ένας χρόνος (και κάτι) με τον Τοντ Μπόελι στο «τιμόνι» της Τσέλσι. Ένα δισεκατομμύριο (και κάτι) δολάρια για μεταγραφές στους Λονδρέζους. Μα καλά, πως είναι δυνατόν αυτό; Το Financial Fair Play τι ακριβώς κάνει; Πώς ένας σύλλογος ξόδεψε κυριολεκτικά ένα καράβι λεφτά σε μεταγραφές μέσα σε μόλις 3 μεταγραφικές περιόδους, χωρίς να πιαστεί σε καμία «φάκα» για αθέμιτο (οικονομικό) ανταγωνισμό; Κι όμως, οι «μπλε» είχαν βρει τον τρόπο, μέχρι που η UEFA άλλαξε ξανά τους κανόνες, για να αποτρέψει παρόμοιες καταστάσεις στο μέλλον.

14 Αυγούστου 2023: Μετά από ένα σήριαλ εβδομάδων και μάχη ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Τσέλσι, ο Μόισες Καϊσέδο ανακοινώνεται από τους Λονδρέζους. Το κόστος μεταγραφής ξεπερνάει τα 130 εκατ. ευρώ, καταρρίπτοντας το ρεκόρ μεταγραφής στην Αγγλία. Μόλις 6 μήνες νωρίτερα, μια άλλη μεταγραφή της Τσέλσι είχε θέσει το ρεκόρ στο Νησί, με την επίσης πολυσυζητημένη μεταγραφή του Έντσο Φερνάντεζ από την Μπενφίκα.

Μόλις λίγες μέρες αργότερα, ακόμα ένας χαφ έρχεται στο «Στάμφορντ Μπριτζ». Ο Ρομέο Λάβια, αν και αρκετά πιο φθηνός (περίπου 62 εκατ. ευρώ), προστίθεται στην πολύ ακριβή λίστα παικτών που φόρεσαν τα «μπλε», με τον Τοντ Μπόελι να πληρώνει τον λογαριασμό. Με το συνολικό κόστος μεταγραφών να έχει ξεπεράσει πλέον τα 10 ψηφία, το ερώτημα που είχαν όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου ήταν ένα: «Πως γίνεται αυτό»;

Chelsea have spent an estimated £340m on nine players so far in this transfer window, more than any other side in Europe. The highest summer spend by any club in the world before now had been Real Madrid's £292m spree in 2019.



