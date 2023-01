Η επιμονή της Τσέλσι... καρποφόρησε για τον Έντσο Φερνάντες, καθώς οι Μπλε κατέληξαν στην πολύκροτη συμφωνία με τη Μπενφίκα αντί του αστρονομικού ποσού των 120 εκατομμυρίων ευρώ!

Αναμφίβολα κερδίζει τον τίτλο του μεγαλύτερου και πιο μακρόσυρτου θρίλερ του Ιανουαρίου!

Η υπόθεση μεταγραφής του Έντσο Φερνάντες στην Τσέλσι άλλωστε πέρασε από... χίλια κύματα μέχρι να φτάσει στην τελεσφόρηση, καθώς η Μπενφίκα έκανε πολύ δύσκολη την αποστολή των Λονδρέζων να καταλήξουν σε deal. Έστω και την ύστατη στιγμή ωστόσο, οι Πορτογάλοι άναψαν το πράσινο φως!

Enzo Fernández to Chelsea… HERE WE GO! Agreement reached right now between Chelsea & Benfica 🚨🔵🇦🇷 #CFC #DeadlineDay



Important: clubs running to get the documents signed before end of the window, it’s finally agreed.



Boarding set to be completed — London ✈️ @TurkishAirlines pic.twitter.com/YGwY4QGseQ