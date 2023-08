Στο Λονδίνο θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μόισες Καϊσέδο, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ζωής με την Τσέλσι το οποίο τον δεσμεύει στο «Στάμφορντ Μπριτζ» μέχρι το 2031!

Ένα από τα μεγαλύτερα σίριαλ του φετινού καλοκαιριού έφτασε πλέον κι επίσημα στο τέλος του. Παρά τη σθεναρή αντίσταση που πρόβαλε η Μπράιτον και τη... σφήνα της Λίβερπουλ την τελευταία στιγμή, η Τσέλσι κατάφερε τελικά να ολοκληρώσει το deal για τον Μόισες Καϊσέδο και να τον ντύσει στα Μπλε.

Η αλήθεια είναι βέβαια πως η οικονομική θυσία ήταν μεγάλη! Τα 133 εκατομμύρια ευρώ που θα αποταμιεύσουν οι Μπλε συνιστούν τη μεταγραφή του 21χρονου ως την πιο ακριβή στην ιστορία της Premier League, η οποία πλέον πήρε κι επίσημη μορφή.

Η Τσέλσι έβαλε και τυπικά τη σφραγίδα στο σίριαλ μετά και την παρουσίαση του νεαρού αμυντικού μέσου, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο ζωής στους Μπλε έως το καλοκαίρι του 2031, ενώ συμπεριλαμβάνεται κι οψιόν ανανέωσης για έναν ακόμα χρόνο.

Οι μεταγραφές της Τσέλσι πάντως δεν πρόκειται να σταματήσουν εκεί, καθώς σύμφωνα με τα βρετανικά Μέσα σειρά θα πάρει ο Ρομέο Λάβια που πρόκρινε την επιλογή των Μπλε αντί της Λίβερπουλ και κατευθύνεται πλέον προς Λονδίνο!

It’s only ever been Chelsea. pic.twitter.com/LCYf6A2BQr