Η Τσέλσι ανακοίνωσε την μεταγραφή του 18χρονου Ντέιβιντ Ουάσινγκτον από την Σάντος. Ο νεαρός Βραζιλιάνος σέντερ φορ έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο για επτά συν ένα χρόνια.

Ακόμα μια μεταγραφή νεαρού ποδοσφαιριστή στην Τσέλσι με προοπτική για το μέλλον, καθώς οι Λονδρέζοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 18χρονου Βραζιλιάνου σέντερ φορ, Ντέιβιντ Ουάσινγκτον από την Σάντος. Το deal των δυο κλαμπ έκλεισε στα 16 εκατομμύρια ευρώ, συν ακόμα τέσσερα εκατομμύρια με τη μορφή μπόνους.

Chelsea has completed the signing of Deivid Washington from Brazilian side Santos! ✍️