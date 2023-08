Μαυροπάνος: «Είμαι παίκτης ομάδας, μπορείτε να με λέτε Ντίνο» (vids)

Η Γουέστ Χαμ ανάρτησε τις πρώτες «στιγμές» του Κωνσταντίνου Μαυροπάνου με τη φανέλα της αγγλικής ομάδας.

Παίκτης της Γουέστ Χαμ έγινε χθες ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος και έτσι επέστρεψε στην Premier League για χάρη των κατόχων του Conference League.

Μαυροπάνος: Η τρίτη ακριβότερη μεταγραφή Ελληνα ποδοσφαιριστή

Τα «σφυριά» ανάρτησαν ένα βίντεο με τον Ελληνα στόπερ τη στιγμή που υπέγραφε μία φανέλα του και τότε ο διεθνής κεντρικός αμυντικός «συστήθηκε» στους φίλους τους. «Το όνομά μου είναι Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, αλλά μπορείτε να με λέτε Ντίνο», τους είπε σχετικά.

His name is Konstantinos Mavropanos, but you can call him Dinos 😁🇬🇷 pic.twitter.com/j9gpdJIXpA August 23, 2023

Παράλληλα περπάτησε για πρώτη φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο του Λονδίνου, ενώ μίλησε και το στυλ παιχνιδιού του όπου και είπε πως είναι «παίκτης της ομάδας».

"I'm a team player. I like to defend all the time"



Dinos describes his playing style on Iron Cast ⚒️ — West Ham United (@WestHam) August 22, 2023