Τον ήρωα της τελευταίας στιγμής τόσο για την Εθνική Αργεντινής, όσο και για την Σεβίλλη έκλεισε η Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι δικές του εύστοχες εκτελέσεις πέναλτι χάρισαν στην Αργεντινή το Παγκόσμιο Κύπελλο και στη Σεβίλλη το Europa League! Ο λόγος για τον Γκονζάλο Μοντιέλ, ο οποίος με σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο θα αγωνίζεται τη σεζόν 2023/24 στην Premier League και την Νότιγχαμ Φόρεστ.

Η ομάδα ιδιοκτησίας του Βαγγέλη Μαρινάκη, φέρεται πως ολοκλήρωσε τη συμφωνία δανεισμού του παγκόσμιου πρωταθλητή Μοντιέλ, με οψιόν αγοράς ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Ο 26χρονος Αργεντινός δεξιός μπακ που πέρασε τα ιατρικά και προβάρει την κόκκινη φανέλα, πραγματοποίησε πέρυσι 43 συμμετοχές σκοράροντας 1 γκολ και δίνοντας 3 ασίστ με τη Σεβίλλη και παρότι έχει συμβόλαιο με τους Ανδαλουσιάνους μέχρι το καλοκαίρι του 2026, ψάχνει μια ομάδα όπου θα έχει μεγαλύτερο χρόνο συμμετοχής και η επιλογή της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι η ιδανική για κείνον!

Gonzalo Montiel to Nottingham Forest, here we go — deal confirmed. Medical has been completed 🚨🔴🌳 #NFFC



Loan deal with €11m buy clause being sealed with Sevilla right now. 🇦🇷🤝🏻 pic.twitter.com/UXpZdE7c8N