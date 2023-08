Στην αγγλική επικαιρότητα βρίσκεται και πάλι το θέμα της πιθανής επιστροφής του Μέισον Γκρίνγουντ στην ομάδα, με τον σύλλογο πάντως να υποστηρίζει πως δεν έχει ληφθεί προς το παρόν κάποια σχετική απόφαση.

Στη «ζυγαριά» έχει βάλει από τον Φεβρουάριο, όταν και αποσύρθηκαν όλες οι εις βάρος του κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση, το θέμα του Μέισον Γκρίνγουντ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Το απόγευμα της Τετάρτης (16/08), αποκλειστικό δημοσίευμα του Athletic έκανε λόγο για ειλημμένη απόφαση όσον αφορά το μέλλον του νεαρού Άγγλου. Για την ακρίβεια, ανέφερε πως ο διευθύνων σύμβουλος του συλλόγου, ενημέρωσε διοικητικά μέλη πως ο 21χρονος θα γίνει ενεργό μέλος των Κόκκινων Διαβόλων.

Manchester United chief exec Richard Arnold told senior staff two weeks ago the club were planning to bring back Mason Greenwood. He also intended to record a video explaining the decision.



Charges against Greenwood for rape and assault were dropped in February.@AdamCrafton_