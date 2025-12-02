Ο Ναθάνιελ Μπράουν της Άιντραχτ Φρανκφούρτης «μαγεύει» στην Bundesliga και έχει ήδη μπει στο μάτι των Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Ένα νέο «αστέρι» έχει γεννηθεί στην Γερμανία και ξεδιπλώνει το ταλέντο του στα γήπεδα της Bundesliga. Ο λόγος για τον 22χρονο αριστερό μπακ της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Ναθάνιελ Μπράουν.

Οι εμφανίσεις του με τους Αετούς δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από τους «γίγαντες» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και φαίνεται πως ο Μπράουν, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του λήγει το 2030, δύσκολα θα συνεχίσει στην Άιντραχτ την επόμενη σεζόν.

Όπως αναφέρει ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο 22χρονος που μπορεί να αγωνιστεί επίσης ως δεξιός μπακ, αλλά και ως κεντρικός μέσος, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα! Μαζί με αυτές, την περίπτωσή του εξετάζει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο. Πάντως, όποια τελικά κινηθεί για την απόκτησή του θα χρειαστεί να καταβάλλει στην Άιντραχτ 60-70 εκατ. ευρώ!

🚨⚪️ EXCL | Nathaniel #Brown is on Real Madrid’s shortlist for the coming summer!



The 22 y/o left-back and new international was spotted by Real’s scouts most recently against Köln and Atalanta.



Barcelona are also showing concrete interest, while Manchester United are keeping… pic.twitter.com/mceHRtUPmX December 1, 2025

Ο Μπράουν μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Νυρεμβέργης μέχρι που τον Ιανουάριο του 2024 η Άιντραχτ τον έκανε δικό της για μόλις 3 εκατ. ευρώ. Έκτοτε, με τη φανέλα των Αετών μετράει 10 ασίστ και 4 γκολ σε 51 εμφανίσεις, ενώ πρόκειται για έναν ευέλικτο μπακ που συνδυάζει αμυντικές και επιθετικές αρετές στο παιχνίδι του. Πρόσφατα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Γερμανίας για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026.