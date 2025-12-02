Άιντραχτ: «Τσεκάρουν» 22χρονο μπακ των Αετών Ρεάλ και Μπαρτσελόνα

Άρτεμις Κλεφτάκη
brown_eintracht

bet365

Ο Ναθάνιελ Μπράουν της Άιντραχτ Φρανκφούρτης «μαγεύει» στην Bundesliga και έχει ήδη μπει στο μάτι των Ρεάλ Μαδρίτης και Μπαρτσελόνα.

Ένα νέο «αστέρι» έχει γεννηθεί στην Γερμανία και ξεδιπλώνει το ταλέντο του στα γήπεδα της Bundesliga. Ο λόγος για τον 22χρονο αριστερό μπακ της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, Ναθάνιελ Μπράουν.

Οι εμφανίσεις του με τους Αετούς δεν έχουν περάσει απαρατήρητες από τους «γίγαντες» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και φαίνεται πως ο Μπράουν, παρά το γεγονός ότι το συμβόλαιό του λήγει το 2030, δύσκολα θα συνεχίσει στην Άιντραχτ την επόμενη σεζόν.

Όπως αναφέρει ο Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ο 22χρονος που μπορεί να αγωνιστεί επίσης ως δεξιός μπακ, αλλά και ως κεντρικός μέσος, έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μπαρτσελόνα! Μαζί με αυτές, την περίπτωσή του εξετάζει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σύμφωνα με τον Γερμανό δημοσιογράφο. Πάντως, όποια τελικά κινηθεί για την απόκτησή του θα χρειαστεί να καταβάλλει στην Άιντραχτ 60-70 εκατ. ευρώ!

Ο Μπράουν μεγάλωσε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Νυρεμβέργης μέχρι που τον Ιανουάριο του 2024 η Άιντραχτ τον έκανε δικό της για μόλις 3 εκατ. ευρώ. Έκτοτε, με τη φανέλα των Αετών μετράει 10 ασίστ και 4 γκολ σε 51 εμφανίσεις, ενώ πρόκειται για έναν ευέλικτο μπακ που συνδυάζει αμυντικές και επιθετικές αρετές στο παιχνίδι του. Πρόσφατα πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα της Γερμανίας για τα Προκριματικά του Μουντιάλ 2026.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    BUNDESLIGA Τελευταία Νέα