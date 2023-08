Η Μάντσεστερ Σίτι αποδέχτηκε τη βελτιωμένη προσφορά της Αλ Νασρ για τον Εμερίκ Λαπόρτ με τον αμυντικό να βρίσκεται μια ανάσα μακριά από τον σύλλογο του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Στην πόρτα της εξόδου της Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται ο Εμερίκ Λαπόρτ, αφού οι πρωταθλητές Αγγλίας φέρεται να αποδέχτηκαν πρόταση της Αλ Νασρ για τον έμπειρο αμυντικό.

Η ομάδα της Saudi Pro League που έχει στις τάξεις της των Κριστιάνο Ρονάλντο αλλά και τους Σάντιο Μανέ, Μαρσέλο Μπρόζοβιτς και Άλεξ Τέλες έχει κινηθεί γρήγορα για να κλείσει την συμφωνία και για τον Ισπανό αμυντικό.

Ο Λαπόρτ, που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην Αθήνα με τη Σίτι για τον τελικό του Σούπερ Καπ την Τετάρτη εναντίον της Σεβίλλης είναι ανοιχτός στο ενδεχόμενο μεταγραφής, αφού πέρυσι πραγματοποίησε με τους «Πολίτες» μόλις 12 συμμετοχές στην Premier League..

Ο 29χρονος -ο οποίος έχει ακόπμα 2 χρόνια συμβόλαιο με τους γαλάζιους του Μάντσεστερ- έχει κερδίσει και τους πέντε τίτλους της Premier League υπό τον Πεπ Γκουαρδιόλα και γρήγορα έγινε βασικό μέλος της ομάδας όταν έφτασε από την Αθλέτικ Μπιλμπάο τον Ιανουάριο του 2018. Αλλά μετά την έλευση του Γκβαρντιόλ οι μέρες του στο «Έτιχαντ» πλησιάζουν στο τέλος τους.

🚨 Manchester City accept offer from Al Nassr for Aymeric Laporte. 29yo Spain centre-back into final 2 years of contract + thought to be open to possibility. #MCFC willing to sell, with Saudi Pro League club #AlNassr pushing to get deal done @TheAthleticFC https://t.co/vTsZT2idii