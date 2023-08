Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της Άρσεναλ, Ντέιβιντ Ράγια, έχει τατουάζ μια ημερομηνία στο πίσω μέρος του λαιμού του, την οποία οι οπαδοί των «κανονιέρηδων» θα προτιμούσαν να μην θυμούνται.

Η παρουσία του Άαρον Ράμσντεϊλ στο βασικό σχήμα της Άρσεναλ δεν πρέπει να θεωρείται πλέον δεδομένη! Κι αυτό διότι ο Άγγλος τερματοφύλακας απέκτησε και με τη βούλα ανταγωνισμό, με τους Gunners να προχωρούν στον δανεισμό του Νταβίντ Ραγιά από τη Μπρέντφορντ.

Ο Ράγια έγινε η τέταρτη καλοκαιρινή μεταγραφή του συλλόγου του βόρειου Λονδίνου μετά τους Ντέκλαν Ράις, Κάι Χάβερτζ και Γιούριεν Τίμπερ και πρόκειται να διεκδικήσει τα γάντια του Άαρον Ράμσντεϊλ στο Emirates τη φετινή σεζόν. Ο Ράμσντεϊλ είναι μια δημοφιλής φιγούρα στην Άρσεναλ, ενώ και η άφιξη του Ράγια έχει γίνει δεκτή με χαρά από την πλειοψηφία των οπαδών, αλλά έχει ένα τατουάζ στο λαιμό που μπορεί να ξυπνήσει οδυνηρές αναμνήσεις στους παίκτες του Μίκελ Αρτέτα.

Ο έμπειρος κίπερ έχει την ημερομηνία 13-08-2021 για να θυμίζει την ημέρα που έκανε το ντεμπούτο του στην Premier League με την Μπρέντφορντ. Η πρεμιέρα της Μπρέντφορντ στην Premier League έτυχε να έρθει κόντρα στην Άρσεναλ και οι «μέλισσες» πήραν τη νίκη με 2-0 χάρη στα γκολ των Σέρχι Κάνος και Κρίστιαν Νόργκααρντ. Ήταν μια τέλεια μέρα για τον Ράγια, καθώς κράτησε ανέπαφη την εστία του και η Μπρέντφορντ πήρε τρεις βαθμούς στον πρώτο της αγώνα στην Premier League, αλλά ήταν μια σκοτεινή στιγμή στην πρόσφατη ιστορία των Gunners.

Arsenal's new goalkeeper David Raya has a tattoo in honor of the day he made his Premier League debut...



Brentford beat Arsenal 2-0 in that match. 😅 pic.twitter.com/Xw1l4t3fgS