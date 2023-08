«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει στο Νησί αναφορικά με το πέναλτι του Αντρέ Ονάνα στον Σάσα Κάλαϊτζιτς που δεν είδε ποτέ ούτε ο διαιτητής ούτε ο VAR. Αμφότεροι εν τέλει τιμωρήθηκαν από την Premier League με μία αγωνιστική.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε δύσκολη κι αγχωτική νίκη απέναντι στην επικίνδυνη Γουλβς (1-0) και ξεκίνησε την πορεία της στη φετινή Premier League με το δεξί, αλλά και με πολλές «φωνές» γύρω από τη διαιτησία του Σάιμον Χούπερ.

Τα φώτα στράφηκαν σαφώς στη φάση του έκτου λεπτού των καθυστερήσεων, όταν ο Ονάνα δεν μπόρεσε να κάνει αποτελεσματική έξοδο και «γκρέμισε» τον φορ των Λύκων, Σάσα Κάλαϊτζιτς, με τον ρέφερι να συνεχίζει κανονικά το παιχνίδι.

Ούτε, όμως, οι υπεύθυνοι του VAR, Μάικλ Σάλισμπερι και Ρίτσαρντ Γουέστ είχαν διαφορετική γνώμη κι αφού έγινε ο καθιερωμένος έλεγχος από το δωματιάκι ο Χούπερ ενημερώθηκε πως δεν υπάρχει κάτι επιλήψιμο στη φάση.

Η απόφαση προκάλεσε την οργή των φιλοξενούμενων, με τον coach της ομάδας, Γκάρι Ο' Νιλ, να δηλώνει μετά το τέλος του παιχνιδιού πως ο ίδιος ο πρόεδρος της Ένωσης Διαιτητών, Τζον Μος, τον επισκέφθηκε στα αποδυτήρια και παραδέχθηκε πως δεν δόθηκε πέναλτι υπέρ της ομάδας του.

Η κατακραυγή επέφερε εξελίξεις, καθώς σύμφωνα με το «Sky Sports» ο Χούπερ και οι δύο VAR-ίστες τέθηκαν εκτός αναμετρήσεων για μία αγωνιστική.

