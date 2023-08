Με μισή ώρα καθυστέρηση θα γίνει η σέντρα στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Emirates» λόγω του νέου συστήματος εισιτηρίων στο «σπίτι» των Κανονιέρηδων που έχει δημιουργήσει κόλλημα, με τον κόσμο να συνωστίζεται έξω από τις θύρες.

Με τον κόσμο να αντιμετωπίζει πρόβλημα με το νέο σύστημα «ανάγνωσης» εισιτηρίων που δεν λειτούργησε όπως αναμενόταν, το παιχνίδι της Άρσεναλ με την Νότιγχαμ Φόρεστ για την 1η αγωνιστική της Premier League θα ξεκινήσει με μισή ώρα καθυστέρηση.

Η Άρσεναλ παρουσίασε ένα νέο ψηφιακό εισιτήριο φέτος, που σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να μπει στο γήπεδο μόνο μέσω μιας κάρτας στο τηλέφωνό του και οι οπαδοί δυσκολεύονται να εισέλθουν στο Emirates, ενώ το σύστημα «πέφτει».

Περίπου 35.000 φίλαθλοι των Κανονιέρηδων βρίσκονται έξω από τις θύρες του γηπέδου προσπαθώντας να βρουν άκρη. Τα πράγματα κυλούν ήρεμα, αλλά ο συνωστισμός παραμένει. Το ματς ήταν προγραμματισμένο για τις 14:30 ώρα Ελλάδος και θα γίνει στις 15:00.

Δείτε το βίντεο:

Arsenal moved to full e-ticketing today and the talk outside the ground is that the system has now gone down, leading to these crowding issues.



Things surprisingly calm at the moment but tempers starting to fray slightly. For safety, hope they can open gates soon. pic.twitter.com/AeuYUcJCRq