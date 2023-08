Σύμφωνα με τον «Guardian», η Τσέλσι ετοιμάζεται να καταθέσει νέα πρόταση στην Μπράιτον, παρά την συμφωνία των «γλάρων» με την Λίβερπουλ.

Ο «Guardian» έβαλε... φωτιά σε ακόμη μία μεταγραφική υπόθεση την Παρασκευή (11/8), αφού μετά το σήριαλ με την μεταγραφή του Χάρι Κέιν, φαίνεται πως τα πράγματα θα περιπλακούν και στην υπόθεση του Μοϊσές Καϊσέδο.

Μπορεί σήμερα στα ξημερώματα να προέκυψε συμφωνία της Λίβερπουλ με την Μπράιτον για τον 21χρονο αμυντικό μέσο από το Εκουαδόρ, επειδή οι «Ρεντς» κατέθεσαν καλύτερη πρόταση, όμως φαίνεται πως η Τσέλσι δεν είναι διατεθειμένη να τα παρατήσει και ετοιμάζεται να κάνει καλύτερη πρόταση από τα 115 που είχε προσφέρει στην τελευταία της προσπάθεια.

Chelsea are still trying to beat Liverpool to Moisés Caicedo and are prepared to bid more than £110m https://t.co/ALQA89JqN5

Στο πλευρό της φαίνεται να έχει και τον ίδιο τον Καϊσέδο, ο οποίος σύμφωνα με το «SkySports» έχει δεύτερες σκέψεις για την μεταγραφή αυτή ενώ έχει τονίσει αρκετές φορές πως θα ήθελε να συνεχίσει την καριέρα του στους «μπλέ του Λονδίνου». Ο παίκτης και ο ατζέντης του παραμένουν στο Λονδίνο προς στιγμήν.

Sky Sports News has been told Moises Caicedo is having second thoughts about a move to Liverpool. 👀



The Player and his representatives remain in London 📍pic.twitter.com/p1YKc8gTyY