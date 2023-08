Η Τότεναμ επεσήμανε στο SkySports πως η άδεια του Χάρι Κέιν για να ταξιδέψει στο Μόναχο ισχύει κανονικά.

Συνεχίζεται το σήριαλ του Χάρι Κέιν, αφού μετά τα δημοσιεύματα που ανέφεραν πως η Τότεναμ πήρε πίσω την άδεια που χορήγησε στον 30χρονος Άγγλο επιθετικό για να πάει στο Μόναχο και να τελειώσει με το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του με την Μπάγερν, τα «σπιρούνια» επικοινώνησαν με το SkySports και διέψευσαν το γεγονός.

Η Τότεναμ τόνισε στο αγγλικό μέσο πως ο αρχηγός των «Σπερς» συνεχίζει να έχει την άδεια για να ταξιδέψει στην Γερμανία και να ολοκληρώσει την μεταγραφή στου στην Μπάγερν και ότι η συμφωνία που είχε επιτεχυθεί μεταξύ των δύο ομάδων παραμένει σε ισχύ και δεν έχει αλλάξει κάτι στο κομμάτι αυτό.

Tottenham Hotspur have told Sky Sports News that England captain Harry Kane DOES have permission to fly to Munich for his medical ✅



They say their agreement with Bayern Munich remains in place and has NOT changed.pic.twitter.com/VHyCcuymPI