Νέα εποχή στη Γουλβς, με τους Λύκους να ανακοινώνουν την πρόσληψη του Γκάρι Ο΄Νιλ στην τεχνική ηγεσία για τα επόμενα τρία χρόνια.

Σαν κεραυνός εν αιθρία έσκασε η είδηση του διαζυγίου μεταξύ Γουλβς και Ζουλέν Λοπετέγκι, ο οποίος αποχώρησε με συνοπτικές διαδικασίες και άφησε... ακυβέρνητο το καράβι των Λύκων μόλις έξι μέρες πριν από την έναρξη της Premier League.

Στο Γουλβερχάμπτον πάντως έδρασαν αστραπιαία μετά το τέλος του Ισπανού τεχνικού και λίγες ώρες αργότερα προχώρησαν στην αντικατάστασή του, ανακοινώνοντας την πρόσληψη του Γκάρι Ο΄Νιλ.

Όπως έγινε γνωστό ο ο Άγγλος προπονητής δεσμεύτηκε με συμβόλαιο τριών χρόνων στους Λύκους κι επιστρέφει για την Premier League της νέας σεζόν, μετά την αποχώρησή του από τη Μπόρνμουθ στις αρχές του καλοκαιριού.

Gary O'Neil has been appointed as our new head coach.



Welcome to the club, Gary 🤝