Μερικά 24ωρα μακριά από το πρώτο ματς της σεζόν κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Γουλβς ανακοίνωσε πως ο Ζουλιέν Λοπετέγκι δεν θα συνεχίσει στον πάγκο της.

Εννιά μήνες έμελε να διαρκέσει η θητεία του Ζουλιέν Λοπετέγκι. Ο Ισπανός κόουτς που ανέλαβε μεσούσης της προήγουμενης σεζόν μπόρεσε να επιτύχει τον μεγάλο στόχο της παραμονής.

Ωστόσο, δεν θα προλάβει να μπει με τους Λύκους στη νέα σεζόν της Premier League, μιας και μόλις έξι ημέρες πριν το παιχνίδι κόντρα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (14/08), το club ανακοίνωσε το κοινή συναινέσει διαζύγιο των δύο πλευρών.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Γουλβς βρίσκεται σε αρκετά δύσκολη οικονομική κατάσταση και το καλοκαίρι δεν έχει ενισχυθεί όπως θα ήθελε ο Λοπετέγκι. Μένει να φανεί ποιος θα διαδεχθεί τον Ισπανό στην... ηλεκτρική καρέκλα των Λύκων.

