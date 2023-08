Επίσημα παίκτης της Τσέλσι είναι ο Άξελ Ντισασί για τα επόμενα έξι χρόνια, σε ένα deal που έφτασε τα 45 εκατ. ευρώ μεταξύ Λονδρέζων και Μονακό.

Η πέμπτη θερινή μεταγραφή της Τσέλσι είναι γεγονός, με τον Άξελ Ντισασί να ανήκει κι επίσημα στους Μπλε για τα επόμενα έξι χρόνια.

Ο διεθνής Γάλλος στόπερ (4 συμ.) άφησε τη Μονακό για χάρη των Λονδρέζων, οι οποίοι συμφώνησαν να καταβάλουν το ποσό των 45 εκατ. ευρώ για να τον κάνουν δικό τους από τους Μονεγάσκους, προσφέροντας στον παίκτη εξαετές συμβόλαιο.

Ο 25χρονος γίνεται η δεύτερη ακριβότερη ως τώρα κίνηση των Μπλε στο μεταγραφικό παζάρι μετά από αυτή του Ενκουνκού (60 εκατ.) κι ακολουθεί αυτές των Τζάκσον, Άντζελο και Ουγκοτσούκουκαι, ενισχύοντας σημαντικά τη θέση των σέντερ μπακ μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη ο Γουέσλεϊ Φοφανά. Στην ίδια θέση υπάρχουν ήδη οι Μπαντιασίλ, Κόλγουιλ, Τιάγκο Σίλβα και Μαλάνγκ Σαρ.

