All-in για την περίπτωση του Βραζιλιάνου στόπερ της Ρόμα, Ρότζερ Ιμπάνιεζ, από τη Νότιγχαμ Φόρεστ η οποία κατέθεσε πρόταση ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ για να τον αποκτήσει!

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Νότιγχαμ Φόρεστ, η οποία μπορεί να εξετάζει με περισσότερη ηρεμία την αγορά μετά την παραμονή της στην Premier League.

Και φαίνεται πως αν μη τι άλλο ο πήχης στο κλαμπ έχει ανέβει για τη νέα σεζόν... Αυτό μαρτυρούν τουλάχιστον οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από το όνομα του Βραζιλιάνου στόπερ της Ρόμα, Ρότζερ Ιμπάνιεζ, ο οποίος αποτελεί τον εκλεκτό για ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι Reds δεν... αστειεύονται κι έχουν στείλει ήδη επίσημη προσφορά στη Ρώμη για την απόκτηση του 24χρονου που ανέρχεται στο ποσό των 25 εκατομμυρίων ευρώ!

Όπως προσθέτει ο Ιταλός δημοσιογράφος, στη Νότιγχαμ είναι αποφασισμένοι να πιέσουν για την υπόθεση του Ιμπάνιεζ, ο οποίος την περσινή περίοδο ήταν ένας από τους στυλοβάτες της Ρόμα κατά την πορεία της μέχρι τον τελικό του Europa League.

EXCLUSIVE: Nottingham Forest have submitted official bid to AS Roma for Roger Ibañez, proposal worth around €25m fee 🚨🔴🌳 #NFFC



Negotiations underway to reach an agreement, Forest are pushing for Brazilian CB. pic.twitter.com/D1aVIUG9aA