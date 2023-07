Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Sun» ο Ντίνος Μαυροπάνος βρίσκεται στο «στόχαστρο» τόσο της Γουλβς όσο και της κατόχου του Conference League Γουέστ Χαμ.

Περιζήτητος είναι στην μεταγραφική αγορά ο Ντίνος Μαυροπάνος. Ο διεθνής Έλληνας κεντρικός αμυντικός έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον της πρωταθλήτριας Νάπολι, ως αντικαταστάτης του Κιμ, της Γιουβέντους, ενώ έχει «θαυμαστές» και στην Premier League.

Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Sun» η κάτοχος του Conference League Γουέστ Χαμ και η Γουλβς «στοχεύουν» στην απόκτηση του 25χρονου στόπερ και σύντομα ενδέχεται να γίνουν οι πρώτες επαφές με τη Στουτγκάρδη. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως το όνομα του Μαυροπάνου βρίσκεται στη λίστα και της «αστεράτης» Νιούκαστλ των Σαουδαράβων, χωρίς όμως να είναι πρώτη επιλογή. Θυμίζουμε πως πριν λίγες ημέρες η «Bild» είχε βάλει και την Νότιγχαμ Φόρεστ στο «κόλπο» για τον Έλληνα σέντερ μπακ.

