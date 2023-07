Την τρίτη της μεταγραφή ετοιμάζεται να ολοκληρώσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η οποία συμφώνησε με την Αταλάντα για την απόκτηση του Ράσμους Χόιλουντ αντί του ποσού των 70 εκατομμυρίων ευρώ.

Η απόκτηση του Μπιλάλ Τουρέ από την Αταλάντα με ποσό ρεκόρ είχε ουσιαστικά προαναγγείλει τις εξελίξεις σχετικά με την περίπτωση του Ράσμους Χόιλουντ, ο οποίος πλέον ετοιμάζει βαλίτσες για Μάντσεστερ!

Σύμφωνα άλλωστε με τις πληροφορίες του έγκυρου δημοσιογράφου, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, Γιουνάιτεντ και Αταλάντα έδωσαν τα χέρια στα 70 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους και πλέον απομένουν μονάχα τα τυπικά για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Από την πλευρά του ο Δανός φορ θα βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο με διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2028 και θα πραγματοποιήσει το παιδικό του όνειρο, καθώς δηλώνει οπαδός των Κόκκινων Διάβολων από πιτσιρικάς!

Εφόσον δεν προκύψει κάποιο συγκλονιστικό απρόοπτο ο Χόιλουντ θα αποτελέσει την τρίτη μεταγραφή της Γιουνάιτεντ το φετινό καλοκαίρι, παίρνοντας τη σκυτάλη από τους Μέισον Μάουντ και Αντρέ Ονάνα.

Θυμίζουμε πως την προηγούμενη σεζόν ο 20χρονος κατάφερε να ανέλθει με φόρα στο προσκήνιο, καταγράφοντας 16 γκολ σε 42 συμμετοχές κατά την παρουσία του στο Μπέργκαμο.

