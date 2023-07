Στη Μάντσεστερ Σίτι θα συνεχίσει και τα επόμενα χρόνια ο Νέιθαν Ακέ, καθώς ο Ολλανδός αμυντικός έχει έρθει σε συμφωνία με το κλαμπ για νέο πολυετές συμβόλαιο.

Την υπογραφή του σε νέο πολυετές συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι ετοιμάζεται να βάλει Νέιθαν Ακέ!

Σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δυο πλευρές έχουν καταλήξει σε συμφωνία για ανανέωση της συνεργασίας τους και το μόνο που απομένει είναι να ολοκληρωθεί και το τυπικό σκέλος της υπόθεσης.

Προς το παρόν πάντως η διάρκεια του νέου συμβολαίου παραμένει άγνωστη, αν και στο δημοσίευμα αναφέρεται πως πρόκειται για deal που θα κρατήσει τον Ολλανδό αμυντικό για πολλά ακόμα χρόνια στο Μάντσεστερ.

Την περσινή περίοδο ο Ακέ αποτέλεσε πυλώνα στην αμυντική γραμμή του Πεπ Γκουαρδιόλα, καταγράφοντας συνολικά 43 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις με απολογισμό τρία γκολ.

