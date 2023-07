Την τελευταία του πνοή άφησε στα 69 του χρόνια ο θρυλικός Τρέβορ Φράνσις, ο πρώτος Άγγλος ποδοσφαιριστής με μεταγραφή που ξεπέρασε το 1 εκατομμύρια λίρες και μια από τις πιο κομβικές μορφές της σπουδαίας Νότιγχαμ Φόρεστ του Μπράιαν Κλαφ.

Στο πένθος βυθίστηκε η ποδοσφαιρική Άγγλια. Ο Τρέβορ Φράνσις μόλις στα 69 του χρόνια έφυγε από τη ζωή, μετά από καρδιακή προσβολή που υπέστη το πρωί της Δευτέρας (24/07).

O Άγγλος υπήρξε σπουδαίος επιθετικός και, παρ'ότι άφησε την κληρονομιά του και στα «μπλε» της Μπέρμιγχαμ, συνέδεσε κυρίως το όνομά του με την πιο «χρυσή» εποχή της Νότιγχαμ Φόρεστ. Μάλιστα, το 2014 μίλησε αποκλειστικά στο Gazzetta, σε μια συνέντευξη στην οποία μπορείτε να ανατρέξετε εδώ.

Τον Φλεβάρη του 1979 με εισήγηση του μεγάλου Μπράιαν Κλαφ, οι Ρεντς τον έκαναν τον πρώτο Βρετανό ποδοσφαιριστή για τον οποίο δαπανώνται 1 εκατομμύρια λίρες κι εκείνος του δικαίωσε απόλυτα. Ο Φράνσις συνέβαλε τα μέγιστα στις διαδοχικές κατάκτηση του Κυπέλλου Πρωταθλητριών από τη Νότιγχαμ Φόρεστ (1979,1980). Μάλιστα, στον πρώτο τελικό, εκείνον απέναντι στη Μάλμε, ο Φράνσις έκρινε το παιχνίδι (1-0) με δικό του τέρμα.

🏆 #OnThisDay in 1979, The Reds were crowned European Champions for the first time following a 1-0 victory against Malmö in Munich



Million-pound man Trevor Francis with the winner 🤩 #NFFC pic.twitter.com/ZNYBrs3QHz