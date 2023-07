Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport» η η Αλ Χιλάλ κατέθεσε νέα πρόταση στην Τσέλσι για την μεταγραφή του Ρομέλου Λουκάκου, στον οποίο προσφέρει 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Η Αλ Χιλάλ είναι αποφασισμένη να κάνει δικό της τον Ρομέλου Λουκάκου! Περίπου ένα μήνα μετά το δεύτερο «άκυρο» του θηριώδη σέντερ φορ το κλαμπ της Σαουδικής Αραβίας «επέστρεψε» με νέα βελτιωμένη πρόταση.

Σύμφωνα με την «Gazzetta dello Sport» η Αλ Χιλάλ είναι πρόθυμη να δώσει 50 εκατομμύρια ευρώ στην Τσέλσι για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και άλλα 50 εκατομμύρια τον χρόνο στον Big Rom! Οι Σαουδάραβες άρχισαν τις διαπραγματεύσεις από τα 21 εκατομμύρια, πήγαν στα 40 και πλέον έχουν φτάσει στα 50 για να πείσουν τον διεθνή επιθετικό να πει το «ναι».

Θυμίζουμε πως η Ίντερ έχει αποσυρθεί από την διεκδίκηση του, λόγω των επαφών του με την Γιουβέντους, ενώ είναι ανεπιθύμητος και για τους οπαδούς των Μπιανκονέρι. Την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε σκόραρε 14 γκολ και μοίρασε 7 ασίστ.

