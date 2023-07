Παίκτης της Νότιγχαμ Φόρεστ είναι με κάθε επισημότητα ο 26χρονος μπακ Όλα Έινα, που πριν λίγο καιρό είχε μείνει ελεύθερος από την Τορίνο.

Την πρώτη της καλοκαιρινή μεταγραφή ολοκλήρωσε η Νότιγχαμ Φόρεστ η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Όλα Έινα.

Ο 26χρονος ακραίος οπισθοφύλακας υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με οψιόν για ακόμη έναν χρόνο έχοντας μείνει ελεύθερος από την Τορίνο.

Στην Ιταλία πέρασε πέντε σεζόν μετρώντας 113 εμφανίσεις, όπως έχει εμπειρίες και από την Αγγλία καθώς είναι... απόφοιτος των ακαδημιών της Τσέλσι, ενώ το 2020-21 αγωνίστηκε ως δανεικός στη Φούλαμ με την οποία είχε 33 συμμετοχές.

Υπενθυμίζουμε πως οι Ρεντς βρίσκονται κοντά και στο «δεύτερό» τους χτύπημα, έχοντας έρθει σε συμφωνία με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον Άντονι Ελάνγκα.

