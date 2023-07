Μπορεί η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο να τον... πολιόρκησε, όμως ο - πολυζήτητος - Μούσα Ντιαμπί είπε τελικά το «ναι» στην Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι, με τη Λεβερκούζεν να βάζει στα ταμεία της περισσότερα από 50 εκατομμύρια ευρώ.

Ηχηρό «πακέτο» για την Αλ Νασρ. Η σαουδαραβική ομάδα έφτασε κοντά στην απόκτηση του Μούσα Ντιαμπί, ο οποίος είχε απασχολήσει την Άρσεναλ ενώ δεν περνούσε... αδιάφορος και στη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο ο Γάλλος εξτρέμ επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Άστον Βίλα.

Κι αυτό διότι, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο 24χρονος πλήρως πεπεισμένος από τον Ουνάι Έμερι και την ομάδα του είπε το «ναι» στον αγγλικό σύλλογο.

Μάλιστα, ο Ντιαμπί θα γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της Άστον Βίλα, αφού το deal με την Μπάγερ Λεβερκούζεν θα αγγίξει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να εκτοξευθεί ακόμα πιο ψηλά, αν επιτευχθούν τα σχετικά bonus.

Moussa Diaby to Aston Villa, here we go! French winger has just said yes to Villa, he wants to join Unai Emery’s project — PL football as priority. 🟣🔵🇫🇷 #AVFC



Villa will pay fee in excess of €50m to Leverkusen for Diaby.



🇸🇦 Diaby picked Villa over huge bid from Al Nassr. pic.twitter.com/nklQV3Zs0X