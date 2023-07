Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει καταλήξει σε πλήρη συμφωνία με τον Ράσμους Χόιλουντ και πλέον απομένει το «deal» με την Αταλάντα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Plan B ο Κόλο Μουανί.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα ολοκληρώσει τα επόμενα 24ωρα την απόκτηση του Αντρέ Ονάνα και στη συνέχεια θα στρέψει την προσοχή της στο «9». Πρώτος στόχος είναι ο Ράσμους Χόιλουντ της Αταλάντα και σύμφωνα με δημοσιεύματα οι Κόκκινοι Διάβολοι έχουν καταλήξει πλέον σε πλήρη συμφωνία με τον Δανό σέντερ φορ.

Οι δυο πλευρές τα έχουν βρει σε όλους της όρους της μεταξύ τους συμφωνία, όμως για να προχωρήσει η μεταγραφή θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία και με το κλαμπ. Οι Κόκκινοι Διάβολοι προτίθενται να δώσουν το 58,5 εκατομμύρια ευρώ στους Μπεργαμάσκι. Για το wonder kid από την Σκανδιναβία «καραδοκεί» και η Παρί Σεν Ζερμέν.

🚨 Man Utd have agreed outline personal terms for Rasmus Hojlund. Gap in club valuations so will take time but talks to continue over deal. #PSG also pursuing. #MUFC in parallel dialogue on Kolo Muani + others @TheAthleticFC after @FabrizioRomano #Atalanta https://t.co/A0i7UY4N5B