Η Φούλαμ ανακοίνωσε την παραμονή του Γουίλιαν για ακόμα ένα χρόνο. Είχε «ακουστεί» για Νότιγχαμ Φόρεστ και Ολυμπιακό.

Στη Φούλαμ συνεχίζει για ακόμα μια χρονιά ο Γουίλιαν. Ο Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο έβαλε την υπογραφή του σε νέο συμβόλαιο με τους Cottagers έως το καλοκαίρι του 2024.

Την προηγούμενη σεζόν υπό τις οδηγίες του Μάρκο Σίλβα μέτρησε 30 εμφανίσεις με πέντε γκολ και έξι ασίστ. Θυμίζουμε πως ο 34χρονος εξτρέμ είχε «ακουστεί» τόσο για Νότιγχαμ Φόρεστ όσο και για τον Ολυμπιακό.

We are delighted to confirm that @willianborges88 has agreed a new deal that sees him return to Fulham. 🫶#WillianStays 🇧🇷