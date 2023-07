Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Βραζιλιάνος αποφάσισε να παραμείνει στη Φούλαμ κλείνοντας την πόρτα στη Νότιγχαμ Φόρεστ και τη Σαουδική Αραβία.

Στη Φούλαμ θα παραμείνει ο Γουίλιαν παρά το «φλερτ» της Νότιγχαμ Φόρεστ, τη μελλοντική επιλογή του Ολυμπιακού και τις «σειρήνες» από Σαουδική Αραβία. Σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του Φαμπρίτσιο Ρομάνο ο Βραζιλιάνος αποφάσισε να παραμείνει στη Φούλαμ και το deal θεωρείται «τελειωμένο», παρά τα βρετανικά δημοσιεύματα που τον παρουσίαζαν πολύ κοντά στο «City Ground».

Θυμίζουμε ότι η αγγλική «Evening Standard» παρουσίαζε την Νότιγχαμ Φόρεστ αισιόδοξη πως μπορεί να κερδίσει στην «κούρσα» για την μεταγραφή του, με τα «tricky trees» να έχουν καταθέσει όχι μόνο καλύτερη οικονομικά πρόταση από τους «Κότατζερς» του Μάρκο Σίλβα, αλλά να έχουν δώσει την δυνατότητα στον 34χρονο Βραζιλιάνο εξτρέμ να τελειώσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.

EXCLUSIVE: Willian decides to return to Fulham, agreement reached! 🚨⚪️⚫️



Deal expected to be signed later today after medical tests — if all goes to plan.



Despite bids from Nottingham Forest and Saudi, Willian is now expected to sign new deal at Fulham.



Here we go soon ⏳ pic.twitter.com/1aVC5ixfwX