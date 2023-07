Σύμφωνα με την Telegraph ο Χάρι Κέιν δεν σκοπεύει να αποδεχτεί την πρόταση της Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπάγερν Μονάχου δεν έχει αντίπαλο στην διεκδίκηση του αρχηγού της Τότεναμ.

Τις προηγούμενες ώρες η Παρί Σεν Ζερμέν προσπάθησε να πείσει τον Χάρι Κέιν να πει το «ναι», ώστε να προχωρήσει σε διαπραγματεύσεις με την Τότεναμ, όμως οι προσπάθειες της έπεσαν στο... κενό! Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο της Telegraph, Ματ Λο, ο αρχηγός της Αγγλίας και των Σπερς δεν ενδιαφέρεται να συνεχίσει την καριέρα του στους πρωταθλητές Γαλλίας.

