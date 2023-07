Έτοιμη να πυροδοτήσει μεταγραφική βόμβα είναι η Μπάγερν, η οποία, σύμφωνα με το γερμανικό Skysports, έχει πείσει τον Χάρι Κέιν να μετακομίσει στο Μόναχο και ετοιμάζει νέα πρόταση προς την Τότεναμ.

Το ολοένα και πιο έντονο φλερτ μεταξύ της Μπάγερν Μονάχου και του Χάρι Κέιν τείνει να εξελιχθεί στο... σίριαλ του μεταγραφικού καλοκαιριού με την υπόθεση να έχει νέα επεισόδια σε καθημερινή βάση.

Στο τελευταίο εξ αυτών, το γερμανικό Skysports αναφέρει πως οι Βαυαροί έχουν πείσει πλήρως τον Άγγλο φορ να αποχωρήσει από την Τότεναμ και πλέον κινούνται με αυτοπεποίθηση στις διαπραγματεύσεις. Η συμφωνία μεταξύ της ομάδας και του παίκτη έχει ήδη επιτευχθεί όμως η δυσκολία της υπόθεσης έγκειται στην επιμονή των Σπερς που δεν... ακούν τίποτα.

Ίσως βέβαια η ύψους 93 εκατομμυρίων ευρώ πρόταση που ετοιμάζει η Μπάγερν να αλλάξει τα δεδομένα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός πως, με βάση το ίδιο δημοσίευμα, ο Κέιν βλέπει το μέλλον του μόνο στη Βαυαρία.

News #Kane: Bayern in direct contact with Tottenham! A new offer is still planned.



➡️ Boss Rummenigge in charge! He’s now leading the negotiations with #COYS



➡️ Neppe has convinced Kane to join Bayern this summer! Kane’s signal: He ONLY wants to join Bayern! @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/p9VPCXfkYZ